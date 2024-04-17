«الغرف التجارية»: كل من يخالف مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار سيتعرض للمسائلة

أكد الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن كل من يخالف مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار على السلع، سيتعرض للمسائلة القانونية.

أوضح «أمين عام اتحاد الغرف التجارية»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن هناك شركات لديها الدولار متوفر، وكانت تترك البضائع فى الميناء، والجميع متوقع أن ينخفض الدولار أكثر من ذلك، مضيفا أنه شهدنا إفراجات لسلع وخامات بلغت قيمتها 8 مليارات دولار منذ يوم التعويم إلى اليوم، وأصبح لدينا وفرة، وأن أسعار منتجات الألبان انخفضت على مستوى الجمهورية، من 10% إلى 15%، لأن معظم الخامات محلية.

حملات مستمرة لضبط أسعار جميع السلع

تابع «عز» أن الرقابة تكون على إعلان السعر، ومن حق المواطن أن يرى السعر على الرغيف، ومن حق الرقابة وزن الخبز المعلن عنه، ويجب أن يجد المواطن الغريف بالأوزان والأسعار المتفق عليها، وسيكون التفتيش على السعر والوزن، ونتوقع أن نجد حملات مستمرة لضبط أسعار جميع السلع، مؤكدًا أن أليات السوق لا بد أن نستعملها لصالح المواطن، وأن أسعار الفول والعدس انخفضت بنسبة 25%، و10% فى الأرز.