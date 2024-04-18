ماذا يحدث لو حصلت فلسطين على عضوية دائمة بالأمم المتحدة؟

يناقش مجلس الأمن اليوم الخميس الطلب المقدم بحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، في تطور كبير تجاه القضية الفلسطينية، لكن حق الفيتو الذي تتمتع به الولايات المتحدة الأمريكية حليفة إسرائيل، يمكن أن يجهض ذلك، وهو أمر يراه الخبراء مستبعدًا خلال الوقت الحالي.

السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مناقشة مجلس الأمن عضوية فلسطين الدائمة في الأمم المتحدة هو موضوع شائك، مشيرًا إلى أن مجلس الأمن لن يعتمد القرار في رأيه، لأنه يجب على 9 أعضاء الموافقة على الأمر، بالإضافة إلى معضلة حق الفيتو «النقض» الذي تتمتع به واشنطن حليفة إسرائيل.

وزير الخارجية الأسبق: تمهيد لوجود دولة فلسطينية

وأكد وزير الخارجية الأسبق أن مناقشة مجلس الأمن العضوية الكاملة في الأمم المتحدة هو تمهيد لوجود دولة فلسطينية، ومعناها ارتفاع ورفرفة علم فلسطين في باحات الأمم المتحدة وسط أعلام الدول الأخرى.

وأشار إلى أنها بداية إيجابية لوجود كيان فلسطيني، وهي خطوة جيدة للضمير العالمي، إذ بدأ يتعامل مع الشعب الفلسطيني كشعب له حقوق وتطلعات، حتى وإن لم تكن فلسطين دولة مكتملة الأركان.

حصول فلسطين على العضوية الدائمة يشكل نقلة نوعية في مسار القضية

من جانبه، قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام والخبير في النزاعات الدولية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن حصول فلسطين على مقعد العضوية الكاملة بالأمم المتحدة سيشكل نقلة نوعية في مسار القضية الفلسطينية، وسيعزز من مكانتها القانونية والسياسية على الصعيد الدولي، ويمهد الطريق أمام مساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف مهران أن العضوية الكاملة ستتيح لفلسطين المشاركة في اتخاذ القرار داخل أجهزة المنظمة الدولية، وستمكنها من الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية المختلفة، ما سيعزز من أدوات الضغط القانوني لإنصاف الضحايا وردع مرتكبي الجرائم الإسرائيليين، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل حقاً أصيلاً للشعب الفلسطيني وتتسق مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة.