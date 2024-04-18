مندوبة فرنسا بمجلس الأمن: على إسرائيل فتح المعابر لإيصال المساعدات إلى غزة

قالت مندوبة فرنسا بمجلس الأمن، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في قطاع غزة، أنه يجب على إسرائيل فتح المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لا سيما في الشمال، متابعة: «نطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين في قطاع غزة».

فرنسا تدين عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين

وأشارت إلى أن فرنسا تدين عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وتدعو إسرائيل لحماية المدنيين، مضيفة: «سنتخذ تدابير جديدة ضد المستوطنين الذين يرتكبون أعمال عنف بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية».

وتابعت: «اقترحنا أمام المجلس مشروع قرار بشأن حل الدولتين الذي يعد السبيل الوحيد لاستقرار المنطقة».