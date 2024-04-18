ممثل أمريكا لدى مجلس الأمن: ملتزمون بالعمل على حل الدولتين لتحقيق السلام

قال ممثل أمريكا لدى مجلس الأمن إن الهجوم الإيراني على إسرائيل يدفع المنطقة إلى حافة الهاوية، مشيرًا إلى أن الهجوم يزعزع الاستقرار الدولي ويعرض المنطقة للخطر.

أمريكا: سنواصل تعطيل الشبكات التي تدعم نشر إيران للأسلحة

وتابع: «سنواصل تعطيل الشبكات التي تدعم نشر إيران للأسلحة، وإيران انتهكت التزاماتها الدولية وعلى المجلس ضمان عدم إفلات طهران من العقاب».

وأشار إلى أن المسيرات الإيرانية استخدمت لشن هجمات ضد إحدى الدول الأعضاء في انتهاك واضح للقانون الدولي، متابعًا: « علينا مسؤولية مشتركة لتحديد تبعات تحركات إيران لضمان منعها مواصلة التصعيد في المنطقة».

على إسرائيل التعاون لتيسير إدخال المساعدات إلى غزة

وأوضح أنه يجب العمل على الإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، دعا إسرائيل لتنفيذ عدد من الخطوات الملموسة لحماية المدنيين في غزة وتأمين عمل الموظفين الإغاثيين.

ونوه بأنه على إسرائيل التعاون مع الجهود الأممية لتيسير إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بالحجم المطلوب، مؤكدًا أنه على إسرائيل اتخاذ التدابير الفورية واللازمة لتمكين العاملين في مجال الإغاثة بقطاع غزة من أداء مهامهم.

وقال: «سنواصل فرض مزيد من العقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يرتكبون أعمال عنف ضد الفلسطينيين بالضفة، وملتزمون بالعمل على حل الدولتين لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة».