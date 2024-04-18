ثوران بركان إندونيسيا.. إجلاء الآلاف ومخاوف من تسونامي مدمر (فيديو)

تسبب ثوران بركان إندونيسيا في اتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة، حيث أمرت السلطات الإندونيسية آلاف القرويين بإخلاء منازلهم عقب ثوران بركان جزيرة نائية عدة مرات، ما أثار مخاوف من احتمال قذف الحمم إلى البحر وانهيار جبل روانج جزئيا، والتسبب في حدوث أمواج مد عاتية «تسونامي».

ثوران بركان إندونيسيا.. أعمدة الرماد ترتفع آلاف الأمتار في السماء

ونقلت «سي إن إن» تحذير وكالة البراكين في البلاد والتي أكدت أن بركان جبل روانج، الذي يبلغ ارتفاعه 725 مترا في جزيرة روانج، شمال سولاويزي، ثار خمس مرات على الأقل منذ ليلة الثلاثاء، ما أدى إلى قذف الحمم النارية وأعمدة الرماد لمئات الأمتار في السماء.

وقال رئيس الوكالة هيندرا جوناوان، إن المسؤولين رفعوا مستوى التحذير من البركان إلى أعلى مستوى، وحذروا الناس من الاقتراب لمسافة 6 كيلومترات من القمة، بسبب مخاوف من احتمال انهيار جبل روانج جزئيًا في الماء والتسبب في حدوث تسونامي، مثلما عام 1871.

وقال لوكالة أنباء أنتارا الوطنية إن قوة ثوران بركان أندونيسيا في جبل روانج تتزايد وأصدرت سحبا ساخنة يبلغ ارتفاعها حوالي 1.7 كيلومتر، مضيفا أن الانفجارات نجمت عن الزلازل الأخيرة في المنطقة.

ثوران بركان اندونيسيا تسبب في إغلاق مستشفى ومطار وإلغاء رحلات

وبحسب «رويترز» ألحقت الصخور المتساقطة والرماد أضرارًا بالمنازل وأجبرت مستشفى قريب على الإخلاء، وأغلقت سلطات النقل المطار في العاصمة الإقليمية مانادو للحماية من تساقط الرماد الناتج عن ثوران البركان.

وألغت شركة طيران إير آسيا الاقتصادية رحلاتها في 9 مطارات شرق ماليزيا وبروناي، بعد أن حذرت سلطات الطيران من تهديد للسلامة.

وقال عبد المهاري، المتحدث باسم وكالة التخفيف من آثار الكوارث، إن المسؤولين طوقوا منطقة بقطر 6 كيلومترات حول البركان ويقومون بإجلاء المزيد من السكان، بعضهم من جزيرة تاجولاندانج المجاورة.

وأضاف أن نحو 1500 من أولئك الموجودين في المناطق شديدة الخطورة يجب إجلاؤهم على الفور، في حين أن ما يقرب من 12000 آخرين قد يتأثرون.

إندونيسيا مليئة بالبراكين

يقع أرخبيل إندونيسا جنوب شرق آسيا، ويبلغ عدد سكانه 270 مليون نسمة، وشهد أكثر من 120 بركانًا نشطًا، أي أكثر من أي مكان آخر في العالم وتقع الدولة على طول حزام النار، وهو قوس من خطوط الصدع الزلزالية يبلغ طوله 40 ألف كيلومتر حول المحيط الهادئ.

وفي عام 2018، ثار بركان أناك كراكاتاو في إندونيسيا وسقط في البحر، ما أدى إلى حدوث تسونامي ضرب سواحل جزيرتي جاوة وسومطرة الرئيسيتين، وتسبب في مقتل أكثر من 400 شخص.