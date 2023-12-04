11 قتيلا جراء ثوران بركان في إندونيسيا.. وصل الرماد لـ3 كيلومترات (فيديو)

ذكرت وكالة «رويترز» أنه جرى العثور على 11 متسلقا متوفيين في إندونيسيا اليوم، في أعقاب ثوران بركان مارابي في نهاية الأسبوع، إذ توقف البحث عن 12 آخرين في عداد المفقودين مؤقتًا بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

إطلاق رماد يصل لـ3 كيلومترات

وقالت جودي هارياوان، المتحدثة باسم فريق البحث والإنقاذ المحلي، إنه جرى العثور على ثلاثة ناجين آخرين يوم الاثنين مع جثث 11 متسلقًا، من بين 75 في المنطقة وقت ثوران البركان.

وثار البركان الذي يبلغ ارتفاعه 2891 مترًا أمس، مما أدى إلى إطلاق رماد يصل إلى 3 كيلومترات «9843 قدمًا» في الهواء، ورفعت السلطات حالة التأهب إلى ثاني أعلى مستوى ومنعت السكان من السير على بعد 3 كيلومترات «1.86 ميل» من الحفرة.

وأظهرت لقطات فيديو سحابة ضخمة من الرماد البركاني تنتشر على نطاق واسع في السماء والسيارات والطرق المغطاة بالرماد.

BREAKING: 11 hikers killed in Indonesia volcano eruption pic.twitter.com/yVCCndo4VY — BNO News (@BNONews) December 4, 2023

ثوران إندونيسيا

وأضافت جودي أن ثورانًا صغيرًا حدث يوم الاثنين وتم تعليق البحث، مشيرًا إلى أنه أمر خطير للغاية إذا واصلنا البحث الآن.

وقال إنه جرى إجلاء 49 متسلقا من المنطقة اليوم، والعديد منهم يعالجون من الحروق.

وتقع إندونيسيا على ما يسمى بـ «حلقة النار» في المحيط الهادئ ولديها 127 بركانًا نشطًا، وفقًا لوكالة علم البراكين.