باسم سمرة يعتذر لنيللي كريم: «أختي وحبيبتي»

حرص الفنان باسم سمرة على تقديم الاعتذار للفنانة نيللي كريم، بعد سنوات عديدة من الخلافات، بسبب التصريحات المتبادلة بينهما خلال الفترة الماضية.

باسم سمرة يعتذر لنيللي كريم

قال باسم سمرة، أثناء حلوله ضيفا على أحد البرامج التليفزيونية: «تصريحي الأخير بشأن زوج نيللي كريم، وأنه جه مكاني في مسلسلها الأخير.. اتفهم غلط تماما.. فيه منتج كلمني، وقالي إن نيللي كريم هتجيب زوجها مكانك».

وأضاف: «بس أنا بستغل الفرصة دي، وبعتذر لنيللي كريم، وبقولها أنت أختي وحبيبتي.. وكمان زوجها طلع محترم، ورد بطريقة محترمة».

باسم سمرة يهاجم نيللي كريم وزوجها

كان باسم سمرة قد ظهر خلال شهر رمضان، في أحد البرامج، وقال: «نيللي كريم اتعلمت مني التمثيل، وكان فيه دور وكنت فرحان أوي إن إحنا هنشتغل، راحت جايبة جوزها».

لتخرج نيللي كريم حينها، وتكذب تصريحات باسم سمرة، ووصفتها بأنها غير متناسبة مع الحقيقة.