«افعل الخير وارحل».. كهربا يوجه رسالة غامضة بعد تغريمه مع الأهلي

رغم انتهاء مباراة القمة قبل أيام، والتي حسمها لصالح الزمالك على حساب المارد الأحمر، ما زال الجدل حول محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي مستمرا، حيث سقط لاعب الشياطين الحمر على أرض الملعب بشكل مفاجىء وبدا وكأنه فاقدا للوعي، ليكون حديث الساعة ما بين اتهامه بادعاء الإصابة وتغريمه بسبب اعتراضه بشكل غير لائق على عدم المشاركة أساسيا في لقاء القمة.. فكيف كان رد فعل محمود كهربا على هذه الادعاءات؟

محمود كهربا يوجه رسالة غامضة.. ماذا حدث؟

منذ سقوطه على الأرض في مباراة الأهلي والزمالك، يوجه محمود عبدالمنعم كهربا رسائل غامضة تثير الجدل بين الجماهير، دون إيضاح المقصد منها، وكان آخرها مقطع فيديو نشره عبر«ستوري» على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، يحمل بعض الكلمات بينها: «افعل الخير وامضي قدم المعروف وارحل، لا تنتظر شكرا ولا مقابل»، وهي الرسائل التي يفسرها رواد التواصل الاجتماعي بأنها موجهة لمنتقديه في الفترة الأخيرة.

كيف رد كهربا على ادعاء الإصابة؟

لم يكن ذلك رد الفعل الوحيد لمحمود كهربا بعد الأزمة الأخيرة التي أثيرت حوله، لكنه أيضا قرر الرد على من شككوا في إصابته الأخيرة في مباراة القمة، قائلا: « شكرا من كل قلبي لكل من سأل عني أنا بخير. أشكركم. أما من اعتاد التمثيل وادعاء المرض فهذه ليست طريقتي ولا أدعي المرض».

وكان الإعلامي محمد شبانة، أوضح تفاصيل الأزمة التي وقعت بين كهربا وخالد بيبو مدير الكرة في الأهلي، بعدما اعترض بشكل غير لائق على عدم مشاركته في لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، ما جعل الأخير يوقع عليه غرامة كبيرة، كإجراء عقابي وتأديبي، لكن الأهلي لم يكشف أي تفاصيل حول الأزمة بشكل رسمي.