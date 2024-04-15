طبيب يكشف أسباب إغماء محمود عبدالمنعم كهربا عقب نهاية مباراة القمة

فور الانتهاء من مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بفوز القلعة البيضاء بنتيجة هدفين مقابل هدف، تفاجأ اللاعبون بسقوط مهاجم الأهلي محمود عبدالمنعم كهربا، بعد شعوره بـ«دوار» جعله يسقط أرضًا، وينتقل إلى المستشفى بعد إجراء بعض الفحوصات من الجهاز الفني للأهلي.

الدكتور أحمد كامل أستاذ جراحة المخ والأعصاب في القصر العيني، أوضح لـ«الوطن» أسباب حدوث الدوار الذي تعرضه له اللاعب محمود المنعم كهربا، موضحًا أن هناك عضو في الأذن الداخلية مسؤول عن الاتزان، وعند حدوث أي التهاب أو ورم في الأذن فإن المصاب يشعر بـ«الدوار»، كما أن زيادة في ضغط الأذن يسبب الأعراض نفسها.

أسباب حدوث الدوار

وهناك مركز موجود داخل المخيخ مسؤول أيضًا عن حدوث الدوار، فعند حدوث مشكلة مرضية مثل الجلطات أو زيادة في الضغط، فإنّ ذلك بسبب الدوار، كما أنّ ارتفاع وانخفاض الضغط يؤدي لتلك الأعرض، فضلاً عن الإصابة بالأمراض العامة مثل الأنيما والأنفلونزا، وفقًا لما ذكره أستاذ جراحة المخ والأعصاب في القصر العيني.

انتقال كهربا إلى المستشفى

وأكد مصدر بالنادي الأهلي، نقل مهاجم الفريق محمود عبدالمنعم كهربا إلى المستشفى، بعد سقوطه عقب مباراة الزمالك والأهلي، والتي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وذهب كهربا إلى أحد المستشفيات القريبة من ستاد القاهرة، من أجل إجراء بعض الفحوصات، بعد السقوط المفاجئ الذي تعرض له عقب نهاية لقاء القمة، والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف، أحرزهما سيف الجزيري، وسجل جول الأهلي اللاعب أحمد عبد القادر.