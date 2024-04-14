احمي نفسك من ضربة الشمس.. نصائح للوقاية من طقس الغد بعد تحذير الأرصاد

درجات حرارة مرتفعة تشهدها البلاد بداية من الغد، قد تصل العظمى إلى 34 درجة مئوية على بعض المناطق، وتأخذ في الازدياد خلال هذا الأسبوع لتصل إلى 38 درجة مئوية، ما يجعل حالة القلق والخوف تسيطر على الأشخاص خاصة الموظفين وطلاب المدارس من الإصابة بضربة الشمس، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير طرق الوقاية من الإصابة بها.

الوقاية من ضربة الشمس

نصائح عديدة قدمها الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» للوقاية من الإصابة بضربة الشمس ومنها التوقف عن بذل مجهود في بيئة حارة، وعدم بقاء الأطفال أو كبار السن بالسيارة في الأجواء الحارة فضلا عن عدم الخروج من البيت لذوي الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات ضربة الشمس، وهم الأطفال أقل من 5 سنوات وكبار السن والمصابون بالحمى والإسهال وكذلك المصابون بالجفاف والذين يعانون من أمراض مزمنة غير مستقرة كأمراض الصدر أو القلب أو الكلى أو السكر أو السمنة.

وجاءت من ضمن النصائح التي قدمها استشاري المناعة للوقاية من ضربة الشمس، ارتداء الملابس القطنية الخفيفة الواسعة البيضاء، وشرب الماء والسوائل الطبيعية بوفرة، وتناول فاكهة الصيف وتجنب تدخين التبغ وكذلك تغيير الملابس المبتلة بالعرق فورًا والاستحمام المتكرر باستعمال صابون طبي.

وعلى الجانب الآخر، نشرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عدة طرق للوقاية من ضربات الشمس خلال درجات الحرارة المرتفعة، ومنها التواجد في الأماكن الجيدة للتهوية، ويفضل تجنب الخروج في الشمس من الساعة 10 صباحا، حتى الساعة الـ4 عصرًا وتغطية مقاعد السيارة، خاصة مقاعد الأطفال بغطاء واقِ من أشعة الشمس.

أعراض ضربة الشمس

وهناك العديد من الأعراض التي تدل على الإصابة بضربة الشمس، وفقا لما ذكره موقع «مايو كلينك» والتي منها: