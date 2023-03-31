إحباط تهريب منظار تليسكوب و22 ألف جنيه مع راكب بمطار سوهاج الدولي

أحبط رجال جمرك مطار سوهاج الدولي برئاسة ممدوح عبدالشافي مقلد محاولة تهريب منظار (تليسكوب) وكمية من النقد المصري بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

جمارك مطار سوهاج تضبط محاولة تهريب منظار تليسكوب وكمية من النقد المصري

ففى اثناء انهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين من جدة على رحلة طيران سما اشتبه حسام الدين محمد رئيس قسم التفتيش ورشا لطفي مأمور الامن الجمركي فى الراكب ع . ا . ا مصرى الجنسية.

وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بالاشعه Xray بمعرفة مروه علي مأمور الفحص تحت اشراف حسن علي ابوكريشه مدير ادارة عمليات الفحص بالاشعه تلاحظ وجود أجسام معتمة ومتماثلة .

وبالعرض علي ممدوح عبدالشافي مقلد مدير الجمرك قام بتشكيل لجنه من حسام الدين صالح وهشام عبدالمؤمن مامور مكافحة التهرب وراندا محمد لتفتيش حقائبه فتبين وجود منظار (تليسكوب) يمكن تركيبه على الأسلحة و ٢٢ الف جنيه مصري مخبأة بين طيات ملابسه يصعب الوصول اليهم .

ضبط تليسكوب و22 ألف جنيه مصري مخبأة بين طيات ملابس الراكب

قرر محمد متولى مدير عام جمارك الاقصر والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٥ لسنة ٢٠٢٣ وحرره دعاء خليل وتحريز المضبوطات.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك و عمر خليفة رئيس الادارة المركزية للمنطقة الوسطى والجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية واحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .