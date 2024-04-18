آخر تحديث.. تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الخميس 18-4-2024

شهد سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري تراجعا نسبيا، اليوم الخميس 18-4-2024، في مختلف البنوك خلال ختام التعاملات، حيث سجل 12.60 جنيه للشراء و12.65 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري

ترصد «الوطن»، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في عدد من البنوك المصرية، وفقًا لتحديثات البنوك عبر مواقعها الإلكترونية وخلال التعاملات.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.60 جنيه للشراء، فيما سجل 12.65 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري 12.60 جنيه للشراء، و12.65 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.90 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم عند 12.85 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي cib.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.94 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.91 جنيه للشراء و12.94 جنيه للبيع.