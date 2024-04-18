«عيون العالم وآذانه».. معتز عزايزة ضمن أفضل 100 شخصية مؤثرة في العالم

حدث سنوي تنظمه مجلة «تايم» الأمريكية، وهو اختيار 100 شخصية الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم خلال العام، إذ تبدأ المجلة في مراقبة الشخصيات المؤثرة منذ بداية العام وحتى اختيارها لتلك الشخصيات من مختلف دول العالم، وفي مختلف المجالات الحياتية.

«عزايزة» محط أنظار المجلة الأمريكية

دور كبير لعبه المصور الفلسطيني معتز عزايزة خلال تغطية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي راح ضحيته عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين، وتهجير مئات آلاف آخرين من منازلهم، إذ كان عيون العالم وآذانه داخل وطنه فلسطين المحتلة، وهو ما جعله محط أنظار المجلة الأمريكية.

مجلة «تايم الأمريكية» اختارت لائحتها لأكثر الشخصيات تأثيرًا على مستوى العالم خلال العام الماضي، وأصدرت قائمتها لأكثر 100 شخصية تأثيرًا لعام 2024، التي تم اختيارها من الرموز الثقافية والسياسية، رغبة منها في تسليط الضوء على صانعي التغيير في العام الماضي.

سبب اختيار المصور الفلسطيني ضمن أفضل 100 شخصية

العشرات من الرياضيين والفنانين والسياسيين، على قائمة المجلة الأمريكية، ضمن الشخصيات المؤثرة في العالم، وأوضح المسؤولين عن اختيار تلك الشخصيات، أنه تم اختيار المصور الفلسطيني معتز عزايزة، لأنه كان لمدة 108 أيام، بمثابة عيون العالم وآذانه في موطنه قطاع غزة.

لم تتردد مجلة «تايم» في وصف مشهد «عزايزة» خلال تغطيته للعدوان الإسرائيلي على القطاع، إذ قالت إنه كان مسلحًا بكاميرا وسترة واقية من الرصاص تحمل كلمة «صحافة»، وأمضى صاحب الـ25 عامًا ما يقرب من 4 أشهر في توثيق الحياة تحت القصف الإسرائيلي.