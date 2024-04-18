مخاوف بشأن اقتراب صدور مذكرة اعتقال ضد نتنياهو.. طلب المساعدة من حلفائه

ينتشر القلق بين العديد من المسؤولين الإسرائليين، بشأن التقارير تفيد باقتراب صدور مذكرة اعتقال دولية ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومسؤولين كبار آخرين، بتهمة ارتكاب جرائم حرب على خلفية العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وبحسب صحيفة «جروزاليم بوست»، نقلا عن القناة 12 الإسرائيلية، فالمحكمة الجنائية الدولية، قد تفكر في صدور مذكرة اعتقال دولية في المستقبل القريب ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين.

وما يزيد من مخاوف الإسرائيليين و«نتنياهو»، هو أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تخضع للمسائلة القانونية خلال الفترة الحالية من قِبل المحكمة الجنائية الدولية، بشأن الأحداث في قطاع غزة، وليس فقط أحداث السابع من أكتوبر، بل طوال سنوات الماضية.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، أن «نتنياهو» طلب مساعدة بريطانيا وألمانيا لمنع صدور مذكرات اعتقال من محكمة الجنايات الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين.

«نتنياهو» يطلب المساعدة

والتقى بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، بشكل عاجل مع وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي رون ديرمر، ووزير العدل ياريف ليفين، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس لمعالجة القضية ومناشدة الحلفاء الغربيين لمساعدتهم لمنع اعتقاله هو والمسؤولين الآخرين.