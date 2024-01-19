بنيامين نتنياهو: وقف الحرب سيؤدي إلى وقوع مذبحة في تل أبيب

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي أمس الخميس خلال مؤتمر صحفي، إن الضغط العسكري على قطاع غزة يساعد بشكل كبير للانتصار في الحرب، ووقف الحرب قبل تحقيق أهدافنا، سيبعث للجميع بأن جيش الاحتلال ضعيف.

وأوضح أن وقف الحرب سيؤدي إلى وقوع مذبحة، وسيكون وقوعها مسألة وقت، في إشارة إلى تكرار سيناريو السابع من أكتوبر وعملية طوفان الأقصى، بحسب مؤتمر صحفي أذاعته القاهرة الإخبارية.

وأكد بنيامين نتنياهو أن الاحتلال الإسرائيلي لن يتنازل عن النصر الكامل: «بعد القضاء على الفصائل الفلسطينية سيأتي النصر، ولن يتحقق إلا إذا بقينا مركزين ومتحدين خلف جنودنا، وبعد مجزرة 7 أكتوبر ليس أمامنا خيار آخر».

نتنياهو يخبر واشنطن ويعارض إقامة دولة فلسطينية

وكانت وكالة فرانس برس، قالت إن «نتنياهو» أخبر واشنطن أنه يعارض إقامة دولة فلسطينية كجزء من أي سيناريو بعد الحرب، وتعهد بالاستمرار في العدوان والهجوم، حتى تحقق دولة الاحتلال انتصارًا حاسمًا على الفصائل الفلسطينية، كما رفض أيضًا فكرة الدولة الفلسطينية، وقال إنه أخبر واشنطن بذلك.