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دراما المتحدة

نتنياهو: نؤكد التزامنا بإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة والتصدي للتهديدات الإيرانية

كتب:

منتصر سليمان
08:20 م | الخميس 18 أبريل 2024
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التزام إسرائيل بإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة والتصدي للتهديدات الإيرانية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل. 

وأضاف قائلًا: «إسرائيل تواجه تهديدا وجوديا لا يمكن تجاوزه إلا بالوحدة وإنهاء الانقسام الداخلي، واحتجاجات الإسرائيليين تتصاعد ضد الحكومة للمطالبة بإبرام صفقة تبادل للإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة». 

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