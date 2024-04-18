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دراما المتحدة

مندوب مصر لدى مجلس الأمن: نؤكد رفضنا أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية

كتب:

منتصر سليمان
10:33 م | الخميس 18 أبريل 2024
قطاع غزة _ صورة أرشيفية

قطاع غزة _ صورة أرشيفية

قال مندوب مصر لدى مجلس الأمن، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية حق أصيل للشعب الفلسطيني، مضيفا أن: «القاهرة تشدد على رفضها أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية، وأن فلسطين تفي بكل المعايير التي تؤهلها للانضمام إلى الأمم المتحدة».

وأضاف خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن، أذاعتها قناة «القاهرة الإخبارية»، قائلًا: «إسرائيل تواصل تجاهل القرارات الأممية، ما يضع مصداقية المنظمات الدولية على المحك، تصاعد السلوك العدائي الإسرائيلي دفع بالشرق الأوسط إلى حافة الهاوية».

وتابع: «القاهرة تشدد على رفض المساعي الهادفة للتصعيد الإقليمي، ونندد بالهجمات الإسرائيلية على لبنان وسوريا، ولا مبرر لجرائم الاحتلال، ويجب تنفيذ وقف فوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية».

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