وزير خارجية الأردن أمام مجلس الأمن: إسرائيل قتلت آلاف الفلسطينيين معظمهم من الأطفال

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في المنطقة، إن إسرائيل قتلت آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة معظمهم من الأطفال والنساء، مشيرًا إلى أنه لن يتحقق السلام والاستقرار والأمن ما لم يتجسد حق الفلسطينيين في دولة فلسطينية مستقلة.

يجب الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة

وأضاف وزير الخارجية الأردني أنه يجب الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، مؤكدًا أن خطر التصعيد وتوسيع الحرب على غزة إقليميا يزداد مع كل لحظة يتنامى فيها العدوان بالقطاع.

وأشار إلى أن وقف التصعيد ضرورة إقليمية، ويجب أن يبدأ بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، متابعًا: «لن نسمح لإسرائيل أو إيران بأن يكون الأردن ساحة للصراع الإقليمي، والشعب الأردني سيظل مساندا وداعما للشعب الفلسطيني في قضيته».

السلام وحده هو الذي ينهي الاحتلال

واستكمل: «السلام وحده هو الذي ينهي الاحتلال ويلبي حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى المجلس اتخاذ قرار ملزم بوقف إطلاق النار في قطاع غزة».

وقال الصفدي إن الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية يعني مجزرة جديدة بحق 1,5 مليون فلسطيني، مؤكدًا دعمه للجهود المصرية القطرية الأمريكية بشأن التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين في غزة ووقف إطلاق النار.