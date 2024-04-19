المغامر محمد شاهين: أتعلم مهارات البقاء منذ 16 عاما

قال المغامر محمد شاهين، مدرب مهارات البقاء، إن هذه المهارات في الطبيعة تعتمد على التكيف في الحياة البرية، موضحًا: «كل الناس تعيش الآن في المدينة ولكن لديها الرغبة في الذهاب للطبيعة والصحراء، ولكن هذه الأماكن خطيرة وفقدت الناس مهاراتها في التعامل بها».

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلته عبر «Zoom» على برنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه تم إنشاء مهارات البقاء بهدف العودة للطبيعة لجعل الناس تعيش حياة أكثر هدوءًا بالإضافة إلى أنها تنمي ذكاء الأطفال وتجعل من الإنسان شخص مهذب نفسيًا.

وتابع: «خلال تعلمي مهارات البقاء بدأتها خطوة بخطوة ووضع نفسي في مواقف صعبة، مثل تعلم كيفية التعامل مع الرمال المتحركة والقراءة عنها وتعلم كيفية الخروج منها بشكل سهل، وبعد ذلك أقوم بالتجربة شخصيًا، وأصنع فيديو ليتعلم غيري كيفية فعل ذلك، والفيديوهات التي أقوم بها تكون تجربة لثاني مرة أمام المشاهد، وأتعلم مهارات البقاء منذ 16 عام، وأعمل مصور تليفزيون، وظيفة وليس هواية».