«بحوث الصحراء»: التوسع في إنتاج شتلات زيتون عالية الإنتاجية بشمال سيناء

تفقد الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، بمحطة بحوث شمال سيناء ببالوظة، وما يتم تنفيذه من أعمال للتنمية الزراعية بالمحطة، حيث ينفذ المركز زراعات محمية ومفتوحة ومجمعات وراثية لأهم المحاصيل الزراعية بالمحطة خاصة مجمعات إنتاج شتلات الزيتون والرمان.

وقال «شوقي»، إنه يتم التوسع في إنتاج شتلات الزيتون ذات الإنتاجية العالية والمتأقلمة مع ظروف المنطقة، والتي تحقق أعلي إنتاجية خاصة أصناف الزيوت، لافتا إلى تنفيذ أعمال التطوير من تركيب نظام المراقبة والمتابعة والذي تم إنشاؤه لمتابعة ومراقبة الأعمال وربط المحطة بالمركز الرئيسي بالقاهرة.

محطة تحلية مياه بطاقة 20م3 في اليوم

وتابع «شوقي»، بأن الموقع يحتوي على محطة تحلية مياه بطاقة 20م3 في اليوم، وتم إنشائها بهدف توفير مياه الشرب للعاملين، والتي تم تنفيذها من خلال مركز التميز لتحلية المياه بمركز بحوث الصحراء.

وافتتح رئيس المركز أعمال التطوير بقاعة الاجتماعات والتدريب بالمحطة، والتي تقوم بتدريب صغار المزارعين والمنتفعين بالمناطق المتاخمة علي الممارسات الزراعية السليمة.

وتأتي زيارة رئيس المركز في إطار المتابعة الدورية للأنشطة والخدمات التي تقدمها المحطات البحثية، خاصة فيما يتعلق بالخدمات التي تتعلق بتنمية المجتمعات الصحراوية، والوقوف علي أهم التحديات التي تواجه الباحثين بهذه المحطات.

بحوث تطبيقية للتغلب على عدد من التحديات

وشدد رئيس مركز بحوث الصحراء أثناء الزيارة على ضرورة إجراء البحوث التطبيقية والتي يمكنها التغلب علي التحديات التي تواجه كل منطقة، كما وجه العاملين بالتواصل الدائم مع المزارعين وصغار المستثمرين بنطاق المحطة، وتقديم أوجه الدعم اللازم لهم، لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة بالمنطقة، والعمل على رفع قدراتهم وتنمية مهارتهم لتبني الممارسات الزراعية المستدامة التي تحافظ علي الموارد الطبيعية.

وأشار أشرف عبد الباسط، رئيس المحطة، إلى إجراء التجارب البحثية والحقول الإرشادية بالمحطة لخدمة أعمال التنمية الزراعية بسيناء، مؤكداً أن المحطة تعتمد علي تنوع نظم الري الحديثة وتقديم نماذج يمكن تعميمها وتطبيقها بالمناطق المشابهة.

وفي نهاية الزيارة، اجتمع رئيس مركز بحوث الصحراء مع الباحثين والعاملين بالمحطة البحثية واستمع لأهم التحديات التي تواجه العاملين والباحثين بها، وكذا التعرف علي إسهامات المحطة في المناطق المتاخمة لها.

ووجه رئيس المحطة الشكر لمركز بحوث الصحراء علي اعتماده علي المحطة في إنتاج كل الشتلات التي يحتاجها المركز في الفترة القادمة، لتوزيعها علي المجتمعات الصحراوية بسيناء.