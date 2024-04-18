هل تسبب تلقيح السحب في فيضانات دبي؟.. خبراء يوضحون

زعمت تقارير إعلامية أن عملية تلقيح السحب هي التي تسببت في فيضانات دبي، لكن كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية بالإمارات، أنه لم يتم إرسال أي بعثات لعمليات البذر قبل أو أثناء حالة الطقس السيئ في الإمارات.

لم تحدث عملية تلقيح السحب أثناء فيضانات دبي

قال عمر اليزيدي، نائب المدير العام للمركز الوطني للأرصاد لشبكة CNBC، إن المركز المسئول عن عمليات تلقيح السحب، لم يجر أي عمليات بذر خلال هذا الحدث المناخي بالذات، الذي تسبب في فيضانات دبي.

ونفى مارتن أمباوم، أستاذ فيزياء وديناميكيات الغلاف الجوي في جامعة ريدينج، أن يكون تلقيح السحب تسبب في فيضانات دبي، لافتًا إلى أنه تحدث مع خبراء الأرصاد الجوية في المركز الوطني للأرصاد بالإمارات، الذين نفوا حدوث عملية تلقيح السحب.

تلقيح السحب الجافة وليس التي فيها أمطار

أكد في تصريح لصحيفة «الجارديان» البريطانية، أنه يتم استخدام تلقيح السحب في الإمارات بالتأكيد، مشيرًا إلى أن عملية تلقيح السحب تكون للسحب التي لا تنتج أمطارًا في العادة، مشددًا أن ذلك لا يؤدي عادة إلى حدوث عاصفة شديدة للغاية، مضيفًا أنه سيكون من غير المجدي على الإطلاق محاولة ذلك.

وشهدت الإمارات العربية المتحدة طقسًا عاصفًا تسبب في سقوط الأمطار التي أغرقت شوارع دبي، وغيرها من الإمارات، وتسببت في تعطل حركة المرور في الشوارع التي غمرتها المياه بمستويات غير مسبوقة، ولم تشهدها البلاد منذ عشرات السنين.