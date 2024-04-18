4 قواعد لاختيار حذاء مناسب لإطلالة جذابة.. وداعا للحيرة

حيرة كبيرة تواجهها كثير من الفتيات عند محاولة اختيارهن حذاءً يتناسب مع إطلالتهن ويليق بالمناسبة التي تذهبن لحضورها، لا سيما في حال ارتدائهن فستانًا، ويستغرقن وقتًا طويلًا أمام خزانة الأحذية غير مستقرين على شكل ولون الحذاء المناسب، ما يسبب لهن ضجرًا شديدًا، وقد يتأخرن على موعد المناسبة.

4 قواعد لاختيار الحذاء

وللخروج من هذا المأزق ولتسهيل خطوة اختيار الحذاء المناسب لكل إطلالة، نستعرض في السطور التالية 4 قواعد من شأنها مساعدة الفتيات على اختيار أحذيتهن بسهولة وسرعة، وفقًا لِما ورد على موقع «stylecraze»، وهي:

1- الأحذية ذات المقدمة المفتوحة:

تعد الأحذية ذات المقدمة المفتوحة مثالية للفساتين القصيرة أو بطول الركبة؛ لذا اختاري الكعب العالي الذي يناسب ذوقكِ وراحتكِ.

2- الأحذية ذات المقدمة المغلقة:

تُعدّ الأحذية ذات الكعب العالي السادة والمقدمة المغلقة خيارًا مثاليًا للمناسبات الرسمية وغير الرسمية؛ إذ أنها تتماشى مع مختلف الألوان والأنواع، مثل البدلات والفساتين الطويلة والبناطيل.

3- أحذية راقصات الباليه:

تُفضل بعض الفتيات الراحة على الكعب العالي، لذا يعد هذا النوع من الأحذية خيارًا مثاليًا لهن، ولكن احرصي على تنسيق لون الحذاء مع ملابسكِ لخلق تناغم أنيق.

4- الأحذية السوداء:

لا غنى عن امتلاكك حذاء أسود بكعب عالٍ أو مسطح، فهو مناسب لجميع الإطلالات ويمنحكِ شعورًا بالراحة والثقة.

نصائح عند اختيار الحذاء

هناك مجموعة من النصائح التي يجب على الفتيات الانتباه لها عند إقبالهن على اختيار الحذاء، منها: