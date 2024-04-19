نقابة الموسيقيين توافق على حفل كاني ويست في مصر

أثار حفل كاني ويست الجدل قبل إقامته بمصر، إذ من المقرر أن يكون يوم 20 أبريل في منطقة هرم سقارة بالجيزة، وذلك بعد مطالبات عديدة بإلغاء الحفل كما حدث مع ترافيس سكوت.

إقامة حفل كاني ويست في موعده

وتواصلت «الوطن» مع محمد عبد الله، المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، والذي أكد أن الحفل كاني سيقام يوم 20 أبريل في منطقة الهرم، وأن النقابة وافقت على إقامته، بعد أن سددت الشركة المنظمة الرسوم كاملة.

ويعتبر حفل كاني ويست في مصر، هو الأول له داخل القاهرة، وسيكون هناك 5 فنانين آخرين مشاركين معه، ولكن الشركة المنظمة لكم تكشف عنهم حتى الآن.

جدل حفل كاني ويست

وكان المحامي عمرو عبد السلام، تقدم بإنذار رسمي لمصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، يطالبه بعدم الموافقة على إقامة الحفل، نظرا لتشابه أفكاره مع ترافيس سكوت.