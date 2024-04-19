رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 19-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:04 ص | الجمعة 19 أبريل 2024
حظك اليوم برج الميزان

حظك اليوم برج الميزان

يتميز برج الميزان بالحرص على تحقيق التوازن في حياته ويتمتع بالهدوء ويعشق الطبيعية والحياة البسيطة، ويتصف بطيبة القلب والرومانسية ويتعامل بأدب واحترام مع الآخرين، ويحب الموسيقى والقراءة والابتكار ويكره الكذب والخيانة ويحب عائلته.

ومن مشاهير برج الميزان الزعيم الهندي المهاتما غاندي، والهضبة عمرو دياب، وتقدم «الوطن»، عبر السطور التالية حظك اليوم برج الميزان الجمعة 19-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج الميزان أنك تشعر بسعادة كبيرة في العمل بعد تلقي مكافأة أو ترقية، وتبدأ في تطوير قدراتك العملية والمهنية لتصعد إلى مستوى جديد.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي فإنك تشعر بالحب من شخص لم تكن تتوقع أنه معجب بك، فقط عش أحلى أوقات حياتك، وابدأ في اقتسام الأوقات السعيدة معه.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج العقرب الخميس 18-4-2024 مهنيا وعاطفيا.. استغل قدراتك

حظك اليوم برج الميزان الخميس 18-4-2024.. «كن مبدعا»

حظك اليوم برج العذراء الخميس 18-4-2024 مهنيا وعاطفيا.. استمر في نشاطك

حظك اليوم برج الأسد الخميس 18-4-2024 مهنيا وعاطفيا.. تجنب الغرور

حظك اليوم برج السرطان الخميس 18-4-2024 مهنيا وعاطفيا..اهتم بوزنك

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 18-4-2024 مهنيا وعاطفيا.. ابتعد عن الكسل
بقلم صفية النجار