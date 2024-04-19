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دراما المتحدة

مصر تعرب عن أسفها لعجز مجلس الأمن عن منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

كتب:

أحمد العانوسي
12:24 ص | الجمعة 19 أبريل 2024
غزة - أرشيفية

غزة - أرشيفية

أعربت الدولة المصرية عن أسفها لعجز مجلس الأمن عن إصدار قرار يمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مؤكدةً أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإقرار عضويتها الكاملة بالأمم المتحدة هو حق أصيل للشعب الفلسطيني، وذلك وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة «إكسترا نيوز». 

وأكدت حتمية تمكين الشعب الفلسطيني بصورة كاملة من ممارسة كافة حقوقه الشرعية، وتابعت: «نعتبر أن إعاقة حق الشعب الفلسطيني في الاعتراف بدولته لا يتماشى مع المسؤولية القانونية والتاريخية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي تجاه إنهاء الاحتلال». 

وطالبت مصر الأطراف الدولية الداعمة للسلام بالاعتراف بالدولة الفلسطينية والتعامل بالمسؤولية المطلوبة مع الظرف الراهن.

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بقلم أحمد العانوسي