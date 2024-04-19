الأردن: ندعو للاعتراف بفلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس

أعربت الخارجية الأردنية، عن أسفها لفشل مجلس الأمن في تبني قرار بقبول دولة فلسطين عضوًا كاملًا في الأمم المتحدة، نتيجة استخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

ودعت الخارجية الأردنية، كل الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرة إلى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو تنفيذ لقرارات الشرعية ومجلس الأمن التي تؤكد ضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني.

وتابعت: «إسرائيل تقوض حل الدولتين، وتقتل فرص تحقيقه ما يجعل من الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة ضرورية لفرض السلام العادل».