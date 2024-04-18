«الأرصاد» تحذر من طقس اليوم.. أجواء ترابية على أغلب محافظات الجمهورية

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن وجود أجواء ترابية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد في طقس اليوم الخميس الموافق 18 أبريل.

ومن المتوقع، أن تتحسن الأجواء مع تقدم ساعات النهار، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، مشيرة إلى أن مستوى الرؤية الأن على القاهرة الكبرى 2000 متر ودرجة الحرارة 23 درجة مئوية.

️تحذير لمرضى الجيوب الأنفية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر من طقس اليوم، مشددة على ضرورة ارتداء الكمامات أثناء الخروج.

وأوضحت هيئة الأرصاد، تفاصيل درجات الحراة العظمى والصغرى على معظم المدن والمحافظات اليوم الخميس وتأتي كما يلي:

درجات الحرارة الخميس 18 أبريل

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة.