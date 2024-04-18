«الأرصاد»: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بداية من الثلاثاء.. تحذير من ظاهرة جوية

تشهد حالة الطقس غدا استقرارا في الأجواء بحسب الأرصاد الجوية، حيث يسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء ودافئ على السواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومائلاً للبرودة ليلا على شمال الصعيد، ويكون معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تحذير من حالة الطقس

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ على كافة الأنحاء اعتبارا من الثلاثاء 23 أبريل، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلاً.

ويصاحب ارتفاع درجات الحرارة يوم الثلاثاء المقبل، نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري، والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الجمعة

- القاهرة الكبرى: العظمى 29 درجة مئوية والصغرى 16 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 21 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 درجة مئوية والصغرى 21 درجة.