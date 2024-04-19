التلفزيون الرسمي الإيراني: وقوع انفجارات قوية قرب أصفهان وسط البلاد

أكدت وكالة أنباء رويترز، أن إيران علقت رحلاتها الجوية فوق عدة مدن، كما تم تفعيل نظام الدفاع الجوي في محافظة أصفهان الإيرانية، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشار التلفزيون الرسمي الإيراني، إلى وقوع انفجارات قوية قرب أصفهان وسط البلاد، كما أكدت وسائل إعلام أمريكية، إصابة مواقع في إيران بصواريخ إسرائيلية.

وأكدت وكالة أنباء فارس الإيرانية، نبأ سماع انفجارات في مطار أصفهان المركزي، منوهة إلى حدوث اشتباكات بين الدفاع الجوي الإيراني وطائرات إسرائيلية بطهران وسماع دوي انفجارات في مدينة قهجاورستان شمال غربي أصفهان.