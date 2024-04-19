ضحى بحياته لإنقاذ فتاة من الغرق.. معلومات عن شهيد الشهامة يوسف عماد

لم يتردد لإنقاذ فتاة من الغرق، ليضحي بحياته ويسقط خلفها، ويتمكن من إنقاذها، إلا أنه لم يتمكن من الخروج، ليجرفه التيار ويموت غرقا، ليترك يوسف عماد جبريل غبريال حزنًا كبيرًا في قلوب أسرته أصدقائه.

موقف بطولي خاضه الشاب «يوسف» ليلقبه الكثيرون بشهيد الشهامة، وعلى الرغم من تداول قصته على منصات التواصل الاجتماعي، إلا أن البعض قد لا يعرفه، ونستعرض في السطور التالية بعض المعلومات عنه وفقا لحسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك في التقرير التالي:

من هو شهيد الشهامة يوسف عماد

يوسف عماد

يقيم في المنصورة

يبلغ من العمر 22 عامًا

درس في كلية الزراعة جامعة المنصورة

يدرس في المستوى الرابع برنامج الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي

خادم بكنيسة الأنبا انطونيوس والأنبا بولا بالمنصورة

ألقى نفسه من أعلى كوبري طلخا لإنقاذ فتاة من الغرق برفقة شخصين تم إنقاذهما إلا أنه جرفته الماء ومات.

حزن الجميع على رحيله، فكتب أحد أصدقائه عبر حسابه الرسمي قائلا: «أنا مش عارف أقول ايه، أنا مش عارف أتصرف، المفروض كنت هجري عليك.. لا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، أخويا وحبيبي وصحبي وزميلي ورفيقي اللي عرفت اطلع بيه من الكلية وأقرب حد لقلبي في ذمه الله اللهم نسالك الصبر».