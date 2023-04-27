غرق شاب حاول إنقاذ آخر سقط بمياه ترعة بالمنصورة.. والأهالي: شهيد الشهامة

انتشلت قوات الإنقاذ النهري في الدقهلية جثة شاب نزل إلى ترعة المنصورة من أمام قرية منية سندوب من أجل إنقاذ شاب سقط في المياه وبعد أن تمكن من إنقاذه جرفه التيار ولم يتمكن من الخروج من المياه ومات غريقا، ليطلق عليه أهالي المنصورة «شهيد الشهامة» والذي راح ضحية شهامته في إنقاذ شاب آخر.

بلاغ بغرق شاب في ترعة المنصورية

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة من الأهالي بغرق شاب في ترعة المنصورية أمام قرية منية سندوب دائرة المركز.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع شاب يدعي «محمد الزناتي»، 28 عاماً، مقيم بمنطقة المجزر الآلي، بمدينة المنصورة، وتمكنت القوات من انتشال الجثة بعد فترة من البحث عنه في المياه.

الغريق حاول إنقاذ شاب.. والأهالي: شهيد الشهامة

وبالفحص تبين أن الشاب «محمد الزناتي»، 28 عاماً، شاهد شاب سقط في المياه ونزل إلي الترعة لمحاولة إنقاذه وبالفعل ساعده وأخرجه من المياه، إلا أنه لم يتمكن من الخروج ومات غريقا.

وأطلق عليه أهالي المنصورة «شهيد الشهامة» بعد أن تجمع العشرات على شاطئ الترعة في انتظار تمكن القوات من انتشال جثمانه من المياه.

ونقلت سيارة إسعاف جثمان الشاب إلى مشرحة مستشفى الدولي بالمنصورة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.