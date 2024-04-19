وكالة إيسنا الإيرانية: تعليق الرحلات الجوية إلى مهرآباد

أفادت وكالة إيسنا الإيرانية، بتعليق الرحلات الجوية إلى مهرآباد، كما نوهت إلى تعليق الرحلات الجوية إلى مطارات عدة بالبلاد، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأكدت وكالة أنباء فارس الإيرانية، نبأ سماع انفجارات في مطار أصفهان المركزي، مشيرة إلى حدوث اشتباكات بين الدفاع الجوي الإيراني وطائرات إسرائيلية بطهران وسماع دوي انفجارات في مدينة قهجاورستان شمال غربي أصفهان.

كما أوضحت وسائل إعلام سورية، سماع دوي انفجارات في مناطق محافظة السويداء الجنوبية على إثر غارات إسرائيلية.