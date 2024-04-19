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دراما المتحدة

رويترز: سماع صفارات الإنذار في شمال إسرائيل

كتب:

أحمد العانوسي
05:11 ص | الجمعة 19 أبريل 2024
دوي صافرات الإنذار في إسرائيل

دوي صافرات الإنذار في إسرائيل

أكدت وكالة الأنباء العالمية، رويترز، سماع صفارات الإنذار في شمال إسرائيل، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشارت وكالة أنباء فارس الإيرانية، إلى سماع انفجارات في مطار أصفهان المركزي، مؤكدة حدوث اشتباكات بين الدفاع الجوي الإيراني وطائرات إسرائيلية بطهران وسماع دوي انفجارات في مدينة قهجاورستان شمال غربي أصفهان.

ونوهت وسائل إعلام سورية، سماع دوي انفجارات في مناطق محافظة السويداء الجنوبية على إثر غارات إسرائيلية.

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بقلم أحمد العانوسي