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دراما المتحدة

الأمين العام المساعد للجامعة العربية: يجب وقف جرائم إسرائيل فورا

كتب:

منتصر سليمان
10:17 م | الخميس 18 أبريل 2024
قطاع غزة - صورة أرشيفية

قطاع غزة - صورة أرشيفية

قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يفضي حتما إلى توسيع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.

وأضاف خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن أذاعتها قناة «القاهرة الإخبارية»: «قطاع غزة على حافة المجاعة ويجب البدء فورا في إعادة النازحين إلى مناطقهم، ولا بد من صياغة آلية لتسوية القصية الفلسطينية».

وتابع: «يجب على المجتمع الدولي التحرك فورا لوقف جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في حربها غير الشرعية ضد المدنيين الفلسطينيين».

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بقلم منتصر سليمان