4 نصائح للوقاية من التهاب الجيوب الأنفية.. اعرفها

التقلبات الجوية وخاصة في فصل الربيع، هي أحد أسباب الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية، التي تعد مشكلة كبيرة بالنسبة للعديد من الأشخاص، وتحدث بسبب تورم في الفراغات نتيجة العدوى أو عن طريق النمو النسيجي في الجيوب الأنفية أو الزوائد اللحمية الأنفية.

ومع دخول فصل الربيع وانتشار الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية، نستعرض في التقرير التالي طرق الوقاية للحد من الإصابة بالجيوب الأنفية وأعراض ظهورها، وفق ما نشرته وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

طرق الوقاية للحد من الجيوب الأنفية

العديد من الطرق التي يجب اتباعها، لتجنب الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية، منها:

- تجنب عدوى التهاب الجهاز التنفسي العلوي، من خلال تجنب مخالطة الأشخاص المصابين بنزلات البرد أو المصابين بعدوى أخرى.

- لابد من المتابعة مع طبيب مختص، للتحكم في أنواع الحساسية «اي تحديد نوعها ومؤثراتها»، فضلا عن تجنب التعرض للأتربة والدخان.

- الاهتمام بغسل اليدين كثيرًا بالماء والصابون، وخاصة قبل تناول الطعام.

- الاستعانة بجهاز لترطيب الجو، وذلك إذا كان الجو جافًا أو في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

أعراض الإصابة بالجيوب الأنفية

وتأتي أعراض الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية كالتالي: الصداع، ألم بالوجه، التعب والسعال، ضغط الأذن أو الامتلاء، احتقان أو انسداد بالأنف، صعوبة أو عدم القدرة على الشم، ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 38 درجة، إفرازات سميكة من الأنف، وعادة ما تكون صفراء إلى خضراء.