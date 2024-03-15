نوة الشمس الكبرى..7 نصائح مهمة لمرضى الجيوب الأنفية في الصيام

ساعات قليلة تفصلنا عن نوة الشمس الكبرى التي تبدأ بحسب جدول ميناء الإسكندرية السبت 16 مارس وتتعرض البلاد بسببها لسقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ونشاط للرياح، وهو ما يؤثر بالسلب على مرضى الجيوب الأنفية، ويزداد الوضع سوءًا خلال ساعات الصيام لذلك يحذر الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، في تصريحات لـ«الوطن» من نزول مرضى الحساسية إلا للضرورة القصوى مع تقديم النصائح المهمة لهم.

7 نصائح مهمة لمرضى الجيوب الأنفية في الصيام

بداية من الغد ويوم الحد هناك ارتفاع وإنخافض مع موجة أتربة؛ ولهذا يكون نزول مرضى الجيوب الأنفية عند الضروروة القصوى.

ارتداء الكمامة التي تقي من الأتربة وحبوب اللقاح والعدوى التنفسية التي تنشط في هذه الأجواء مثل البرد والإنفلونزا والكورونا.

يجب ارتداء ملابس قطنية وبيضاء وعدم التخفيف.

الإكثار من السوائل خلال الإفطار مثل المياه والبرتقال والليمون.

يجب أخذ مضادات الهستامنين وأدوية الحساسية وغسل الأنف وبخاف الصدر وموسع الشعب.

ارتداء النظارات.

تجنب النزول وقت الذروة.

ظاهرة جوية لمدة 5 أيام

وعلى الرغم من ارتفاع الحرارة تتعرض البلاد يوم الأحد إلى سقوط أمطار تصل إلى 40% على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء مع نشاط للرياح في القاهرة والوجه البحري.

وتتساقط الأمطار بداية من السبت على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، واعتبارًا من الأحد تسقط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال وجنوب البلاد، مع زيادة فرصة نشاط الرياح التي تستمر حتى يوم الأربعاء، بحسب الصفحة الرسمية لموقع هيئة الأرصاد الجوية على«فيسبوك».