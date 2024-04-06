الخروج للضرورة .. تحذير لسكان 21 محافظة من ظاهرة جوية موسمية

يتعرَّض عدد من المحافظات، خلال الساعات القادمة، لظاهرة جوية موسمية، طبقًا للبيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية، وسط تحذيرات لمرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية بارتداء الكمامات أثناء الخروج من المنزل وعدم خروج كبار السن سوى للضرورة.

ظاهرة جوية تضرب المحافظات الساعات القادمة

وتشهد 21 محافظة وهي: «القاهرة، الجيزة، القليوبية، البحيرة، الإسكندرية، دمياط، بورسعيد، الدقهلية، بني سويف، المنيا، كفر الشيخ، الغربية، الشرقية، المنوفية، الفيوم، السويس، جنوب سيناء، البحر الأحمر، الأقصر، أسوان، سوهاج» تأثير عاصفة ترابية تعمل على انتشار الأتربة العالقة في الجو.

سرعة الرياح في المحافظات

وسُجلت أقصى سرعة لحركة الرياح في محافظات السواحل الشمالية الغربية، إذ بلغت 36 كيلومترًا في الساعة، فيما سجلت سرعة الرياح في القاهرة الكبرى 30 كيلومترًا في الساعة، وفي شمال الصعيد بلغت 34 كيلومترًا في الساعة.

وفيما يتعلق بحالة الأمواج، ففي البحر الأحمر ستكون معتدلة يتراوح ارتفاعها من متر ونصف إلى مترين ونصف، ويكون اتجاهها شمالية غربية.

وحول حركة الأمواج، ففي البحر الأحمر تكون معتدلة أيضًا ويصل ارتفاعها إلى مترين ونصف وتكون شمالية غربية.