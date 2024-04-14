«الأرصاد» تحذّر مرضى الجيوب الأنفية من الخروج دون كمامة الأربعاء

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن استقرار الأحوال الجوية وقيم درجات الحرارة التي ترتفع نحو درجتين اليوم، ويتوقع أن تكون العظمى 26 درجة، على أن يستمر الارتفاع حتى نهاية الأسبوع، كما حذّرت مرضى الجيوب الأنفية والحساسية من الخروج دون كمامة يوم الأربعاء المقبل، تفاديا للإصابة بمضاعفات بسبب الرياح النشطة.

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية مع برنامج صباح الورد المذاع على قناة TeN، أنّ المرتفع الجوي يشعرنا بارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، مع الشعور بالبرودة في معظم المحافظات فترات الليل والصباح الباكر، مطالبة بعدم تخفيف الملابس والحرص على ارتداء جاكيت خاصة في فترات الليل.

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد، أنّه مع فترة المساء وساعات الليل، تنشط الرياح وتنخفض درجات الحرارة، لافتة إلى أنّ الشبورة المائية تستمر خلال الأيام المقبلة، وتؤثر على الرؤية أثناء القيادة على الطرق السريعة وتنتهي بسطوع الشمس.