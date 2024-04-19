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دراما المتحدة

إيران تكشف عن حالة المؤسسات النووية في أصفهان بعد الهجوم الإسرائيلي

كتب:

أحمد العانوسي
05:27 ص | الجمعة 19 أبريل 2024
إيران - أرشيفية

إيران - أرشيفية

أكد التليفزيون الإيراني، أن المؤسسات النووية في أصفهان آمنة بشكل كامل، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأوضحت وكالة أنباء فارس الإيرانية، نبأ سماع انفجارات في مطار أصفهان المركزي، منوهة بحدوث اشتباكات بين الدفاع الجوي الإيراني وطائرات إسرائيلية بطهران وسماع دوي انفجارات في مدينة قهجاورستان شمال غربي أصفهان.

وأشارت وكالة أنباء رويترز، إلى إيران علقت رحلاتها الجوية فوق عدة مدن، كما تم تفعيل نظام الدفاع الجوي في محافظة أصفهان الإيرانية.

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بقلم أحمد العانوسي