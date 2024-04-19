موقع واللا الإسرائيلي: لا تعليق من المسؤولين على التطورات في إيران

قال موقع واللا الإسرائيلي، إن المسؤولين الإسرائيليين لم يعلقوا على التطورات في إيران، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشارت وكالة أنباء فارس الإيرانية، إلى نبأ سماع انفجارات في مطار أصفهان المركزي، منوهة بحدوث اشتباكات بين الدفاع الجوي الإيراني وطائرات إسرائيلية بطهران وسماع دوي انفجارات في مدينة قهجاورستان شمال غربي أصفهان.

وأضافت وكالة أنباء رويترز، أن إيران علقت رحلاتها الجوية فوق عدة مدن، كما تم تفعيل نظام الدفاع الجوي في محافظة أصفهان الإيرانية، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».