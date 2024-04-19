رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

موقع واللا الإسرائيلي: لا تعليق من المسؤولين على التطورات في إيران

كتب:

أحمد العانوسي
05:26 ص | الجمعة 19 أبريل 2024
إيران - أرشيفية

إيران - أرشيفية

قال موقع واللا الإسرائيلي، إن المسؤولين الإسرائيليين لم يعلقوا على التطورات في إيران، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشارت وكالة أنباء فارس الإيرانية، إلى نبأ سماع انفجارات في مطار أصفهان المركزي، منوهة بحدوث اشتباكات بين الدفاع الجوي الإيراني وطائرات إسرائيلية بطهران وسماع دوي انفجارات في مدينة قهجاورستان شمال غربي أصفهان.

وأضافت وكالة أنباء رويترز، أن إيران علقت رحلاتها الجوية فوق عدة مدن، كما تم تفعيل نظام الدفاع الجوي في محافظة أصفهان الإيرانية، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

اقرأ المزيد:

عاجل: إسرائيل ترد على إيران بإطلاق الصواريخ.. اشتباكات وسماع دوي انفجارات في مطار أصفهان

مفاعل ديمونة النووي يتعرض للهجوم.. من القرصنة لصواريخ إيران

إيران تحذر من ضرب جيش الاحتلال لمواقعها النووية.. والأقمار الصناعية تفضح إسرائيل

«القاهرة الإخبارية»: بريطانيا تفرض حزمة عقوبات جديدة على إيران

«القاهرة الإخبارية»: بايدن يؤكد فرض عقوبات جديدة على إيران
بقلم أحمد العانوسي