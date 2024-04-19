3 معلومات عن اس 300 المضادة للطائرات.. أهم منظومة دفاع جوي إيرانية

نجحت الدفاعات الجوية الإيرانية في إسقاط طائرات بدون طيار ومسيرات أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية، وذلك باستخدام أنظمة الدفاع الجوي المتطورة المتمثلة في منظومة اس 300 المضادة للطائرات، لترد على الهجوم الإيراني على إسرائيل.

امتلاك إيران لمنظومة اس 300 المضادة للطائرات

وأشاد حسن روحاني، الرئيس الإيراني خلال مراسم تدشين المشروع المشترك بين إيران وروسيا لإنشاء محطة طاقة كهربية عام 2021 بالتعاون العسكري المشترك بين البلدين، خاصة بعد شراء منظومة اس 300 المضادة للطائرات، حسبما نقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء.

معلومات عن منظومة اس 300 المضادة للطائرات

ونرصد لكم أبرز المعلومات عن منظومة اس 300 المضادة للطائرات، حسب موقع روسيا اليوم، كما يلي:

- منظومة اس 300 المضادة للطائرات هي منظومة الصواريخ المضادة للجو المتوسطة المدى، وتشكل منصة دفاع جوي رئيسي في روسيا.

- مخصصة لحماية المواقع والمؤسسات الصناعية والإدارية والقواعد العسكرية ومراكز القيادة من ضربات وسائل الهجوم الجوي، وهي قادرة على تدمير أهداف باليستية، ولديها إمكانية نظرية لإنزال ضربات بمواقع أرضية.

3- قادرة على تدمير الأهداف على مدى من 5- 195 كيلومتر، وقادرة على تدمير الأهداف على ارتفاع من 10 أمتار إلى 27 كيلومترا وتنجح في تدمير الطائرات بنسبة تصل لـ90%، وتصيب أهدافها حتى على السرعة القصوى حتى 2800 كيلومتر في الساعة، وتبلغ سرعة إطلاق الصواريخ بمعدل صاروخ واحد كل 3 ثوانٍ، ويبلغ زمن النشر والطي 5 دقائق.