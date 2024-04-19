4 معلومات عن الهجوم الجوي الإسرائيلي على إيران.. لم يتسبب في أي أضرار

نفذت دولة الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد إيران في الساعات الأولى من صباح اليوم، في حين أفادت وسائل إعلام إيرانية أن الدفاعات الجوية تنشط بالقرب من مدينة أصفهان.

أبرز المعلومات حول الهجوم الإسرائيلي على إيران نرصده لكم كما يلي:

قال مسؤولون أمريكيون إن إسرائيل نفذت عمليات عسكرية ضد إيران، مؤكدين أن إسرائيل حذرت إدارة بايدن في وقت سابق يوم الخميس من أن هناك ضربة ستأتي خلال الـ24 إلى 48 ساعة القادمة وأكد الإسرائيليون لنظرائهم الأمريكيين أن المنشآت النووية الإيرانية لن يتم استهدافها، وفقا لشبكة سي إن إن.

قللت الحكومة الإيرانية من حجم الهجوم، إذ قال قائد كبير في الجيش الإيراني إنه لم تقع أضرار في أصفهان، بحسب التلفزيون الرسمي الإيراني الذي وصف جميع المواقع في المنطقة بأنها آمنة تمامًا، مشيرا إلى تفعيل بطاريات الدفاع الجوي الإيراني بعد تقارير عن انفجارات بالقرب من قاعدة جوية رئيسية في مدينة أصفهان.

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة عدم وقوع أي ضرر في أي مواقع نووية.

ذكرت وسائل إعلام محلية في إيران أنه في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، رفعت بعض المطارات القيود على رحلات الطيران.

الهجوم الإسرائيلي ردًا على الهجوم الإيراني

ويعتبر الهجوم الإسرائيلي ردًا على الهجوم الإيراني الذي شنته إيران على الأراضي المحتلة في أول هجوم مباشر من إيران ضد إسرائيل، الذي جاء أيضًا ردًا على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق وتسبب في مصرع 7 من قادة الحرس الثوري الإيراني.