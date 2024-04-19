«القاهرة الإخبارية»: إسرائيل أبلغت أمريكا بتنفيذ ضربة على إيران

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» في القدس المحتلة، إنه حتى هذه اللحظة لم تصدر أي تصريحات رسمية، سواء من الساسة الإسرائيليين أو المنظومة العسكرية الأمنية المتمثلة في الجيش الإسرائيلي، بشأن تنفيذ ضربة على إيران.

اجتماع في تل أبيب

وأضافت دانا أبو شمسية، خلال مداخلة لها مع «القاهرة الإخبارية»، أن القناة 13 الإسرائيلية تحدثت عن اجتماع في تل أبيب، مشيرة إلى أن هذه المشاورات الأمنية التي عادة ما تعقد لدراسة تداعيات أي هجوم إسرائيلي أو في توقع لأن يكون هناك أي رد محتمل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذه الاجتماعات تكون داخل مقر القيادة العليا للجيش الإسرائيلي داخل غرفة محصنة في «الكرياه» بتل أبيب.

ولفتت المراسلة إلى أنه لم يجري الحصول على أي إجابة بشأن التساؤلات التي أثارتها وسائل الإعلام الإسرائيلية فيما يتعلق بمسؤولية إسرائيل عن الحادثة أم لا، لكن في المقابل ما يرشح من وسائل إعلام أمريكية بأن واشنطن كانت قد أبلغت من جانب إسرائيل بأن هناك ضربة إسرائيلية إلى الأراضي الإيراني في غضون من 24 إلى 48 ساعة.

وأوضحت أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تكثف من نشرها لهذه القضية، لكن كل هذه الأخبار معتمدة على وكالات الأنباء السورية والإيرانية، واللافت أنه ليس هناك تعليمات أو تبن للمسؤولية الإسرائيلية عن هذا الهجوم.