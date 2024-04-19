حدث ليلا.. إسرائيل تهاجم إيران بطائرات مسيرة وطهران تهدد بالرد

اشتعل الأحداث على المستوى العالمي خلال الساعات الأخيرة بسبب الهجوم الإسرائيلي على إيران، حيث أكدت عدد من الوسائل الإعلامية العالمية، أن طهران تعرضت لهجوم بعدد من الطائرات المسيرة الصغيرة، ما دفع الحكومة الإيرانية إلى إغلاق مجالها الجوي، وتعليق رحلات الطيران، وسماع دوي انفجارات في أصفهان، وفق ما نشرت قناة القاهرة الإخبارية.

الهجوم الإسرائيلي على إيران

وفي ساعات متأخرة من الليل، هاجمت إسرائيل طهران باستخدام مسيرات صغيرة، ما أدى إلى إغلاق السلطات للمجال الجوي وتعليق رحلات الطيران، وفق ما أعلن مسؤول أمريكي لشبكة ABC، مضيفًا إن تل أبيب استهدفت مواقع عسكرية إيرانية في وقت مبكر اليوم.

وأكدت وسائل إعلام إيرانية، أنه بمجرد الهجوم تم تفعيل أنظمة الدفاعات الجوية في أصفهان، والتي استطاعت تدميرات الطائرات المسيرة في الجو.

عاجل أنظمة الدفاع الجوي في محافظة أصفهان الإيرانية تتصدى لاهداف معادية. pic.twitter.com/Vl6lvhPEWB — إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) April 19, 2024

وأكدت وسائل إعلام أمريكية أن صواريخ إسرائيلية استهدفت مواقع داخل إيران بشكل مباشر، مشددة على أنها مواقع عسكرية، ولم تكن نووية، فيما لم يؤكد أو ينفي إذا كان القصف الإسرائيلي استهدف العراق أو سوريا أيضا.

وعلى الرغم من تأكيد واشنطن من أن تل أبيب ردت على هجوم طهران، إلا أنه حتي اللحظة لم تؤكد إسرائيل الهجوم أو الرد.

ويأتي هذا الهجوم بعد أقل من أسبوع على الهجوم الإيراني على إسرائيل والذي استهدفت فيه هضبة الجولان المحتلة «جبل الشيخ» وقاعدة نيفاتيم العسكرية، وفق وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا».

عاجل فيديو متداول لتفعيل الدفاعات الجوية في أصفهان وسط إيران pic.twitter.com/KAvxUn9zJa — قناة العالم (@v_alalamnews) April 19, 2024

انفجار في أصفهان اليوم

وكشفت وكالة الأنباء الإيرانية عن سماع دوي 3 انفجارات مدوية في محافظة أصفهان اليوم، إلا أنها أكدت أن موقع الانفجارات لم يكن قريب من المنشآت النووية.

وأكدت الوكالة أن المنشآت النووية في أمان.

مشاهد مباشرة من مدينة أصفهان تظهر الحياة الطبيعية فيها. pic.twitter.com/YDscFW0QaD — إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) April 19, 2024

الولايات المتحدة كانت على علم بالهجوم

وقال مسؤول أمريكي لشبكة NBC الأمريكية، إن إسرائيل أخطرت الولايات المتحدة مسبقًا بموعد الهجوم على إيران، مضيفًا أن واشنطن لم تشارك في الضربة.

تعليق رحلات الطيران

وأكد مدير العلاقات العامة للملاحة الجوية تعليق الرحلات الجوية لمطارات طهران وأصفهان ومناطق أخرى، اليوم الجمعة، بعد سماع دوي انفجار لم تُعرف أسبابه.

إيران تهدد باستخدام النووي

يأتي الهجوم الإسرائيلي على أصفهان، بعد ساعات من إعلان الحرس الثوري الإيراني طهران قد تراجع عقيدتها النووية، إذا فكرت تل أبيب في مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

وأضافت قناة القاهرة الإخبارية أن قائد في الحرس الثوري، أكد أنّ المواقع النووية الإيرانية في أمان تام وسط التهديدات الإسرائيلية، وفي حالة تجرأت تل أبيب، فأننا مستعدون بشكل تام، لإطلاق صواريخ قوية لتدمير أهداف محددة في إسرائيل.

وكانت إيران قد أطلقت مطلع الأسبوع الماضي مئات الطائرات المسيرة والصواريخ تجاه إسرائيل ردًا على العملية العسكرية التي قامت بها تل أبيب استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق.