«المهندسين» تبدأ جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة لائحة مزاولة المهنة غدا

تبدأ نقابة المهندسين، غدا، أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة لائحة مزاولة المهنة، بعد الانتهاء من إعداد اللائحة، وقبل عرضها على الجمعية العمومية الطارئة المقبلة، وذلك للوقوف على أي ملاحظات في اللائحة.

مناقشة لائحة مزاولة المهنة للمهندسين

أعلنت لجنة مزاولة المهنة بالنقابة العامة للمهندسين، عقد الاجتماع الأول لعرض مشروع لائحة ممارسة المهنة على مهندسي النقابات الفرعية بمحافظات القاهرة - الجيزة - القليوبية - الشرقية - المنوفية - الغربية - العريش - السويس - الإسماعيلية - الفيوم، لإبداء الملاحظات بشأن اللائحة وتسليمها خلال الاجتماع، غدا في تمام الساعة الرابعة مساء بمسرح النقابة العامة.

وكانت أعلنت لجنة مزاولة المهنة بالنقابة العامة للمهندسين، عقد عدد من اللقاءات تقوم خلالها بعرض لائحة ممارسة المهنة على المهندسين وإتاحة المجال لإبداء الملاحظات، إذ سيكون بإمكان المهندسين الذين لديهم أي ملاحظات بشأن اللائحة كتابتها وتسليمها خلال الاجتماع، حتى يتسنى للجنة دراستها وعمل التعديلات قبل اعتمادها من الجمعية العمومية للمهندسين.