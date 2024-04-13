6 أيام إجازة رسمية حتى شم النسيم.. اعرف المستفيدين (جدول مواعيد)

مع قرب الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك، يسعى الكثيرون إلى معرفة الإجازات الرسمية التي تمنحها الدولة لموظفيها، حيث تُعتبر هذه الأيام فرصة للراحة والاستمتاع بأوقات العطلة لملايين الموظفين والعاملين في القطاع العام والخاص، كما تُعتبر الإجازات فرصة للاستكشاف والسفر.

6 أيام إجازة رسمية للموظفين حتى شم النسيم

وتستعرض «الوطن» في السطور المٌقبلة الإجازات التي تمنحها الدولة للمواطنين حتى شم النسيم، التي جاءت كالتالي:

1- إجازة عيد تحرير سيناء التي توافق الثلاثاء 25 إبريل 2024.

2- إجازة عيد العمال التي توافق الأربعاء الموافق 1 مايو 2024.

3 - إجازة عيد شم النسيم الذي يوافق 6 مايو 2024.

إجازات المسيحيين في مصر

واستكمالا للحديث عن إجازات الموظفين قبل عيد الأضحى المُبارك الخاصة بالمسيحيين في جمهورية مصر العربية فإنها جاءت كالتالي:

4 - أحد الشعانين الموافق يوم الأحد 28 إبريل.

5 - خميس العهد الموافق يوم الخميس 2 مايو 2024.

6 -عيد القيامة المجيد الموافق يوم الأحد 4 مايو 2024