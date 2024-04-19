لعدم ضياع أموالك.. 6 شروط يجب توافرها في الشيك البنكي لضمان صحته

قال عمرو عبد السلام المحامي بالنقض، إن الشيك البنكي ورقة تجارية لها ثلاثة أطراف وهو أمر دفع يصدر من الساحب «صاحب المال» إلى شخص آخر المسحوب عليه وهو «البنك أو المؤسسة المالية المنوط بها دفع هذا المبلغ»، وذلك لدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع عليه لشخص ثالث هو «المستفيد أو حامل الشيك» وهو من صدر لصالحه الشيك.

6 بيانات إلزامية في الشيك البنكي

وأضاف عبد السلام في تصريح لـ«الوطن»، أنه يجب مراعاة بعض البيانات في الشيك وهي البيانات الإلزامية، مشيراً إلى أن هذا لا يمنع من أن يضاف إلى الشيك بيانات أخرى اختيارية طالما أنها متفق عليها ومن هذه البيانات:

1- أن يشتمل صك الشيك على كلمة «شيك» وأن يرد هذا اللفظ في متن الشيك أي في صلبه، ولا يعتد بها إذا ذكرت في أعلاه أو أسفله.

2- كتابة كلمة شيك بنفس اللغة التي كتب بها في الصك، فإذا كان الصك مكتوباً بعدة لغات فيجب كتابة هذا البيان بنفس اللغة التي تثبت بها كلمة «ادفعوا لأمر»

3- لا يتوقف صرف الشيك على شرط واقف أو فاسخ لأن وجود الشرط من شأنه أن يثير الغموض ويفقد الورقة استقلالها وكفايتها الذاتية ويشجع على المماطلة، مما يجعل الوفاء بالشيك مشكوكاً فيه ويعطل وظيفته.

كتابة المبالغ بالأرقام والحروف

4- أن يكون المبلغ مكتوباً بالحروف والأرقام، أي يكتب مرة بالحروف ومرة بالأرقام فيكتب مثلا «مائة جنيه و 100 جنيه».

5- أن يتضمن الشيك بيان اسم البنك المسحوب عليه، حيث أصبح ضروريا.

6- أن يحتوي الشيك على موعد الصرف وتحديد البنك المسحوب عليه وأن يحتوي على توقيع مُصدره واسمه ومكان الإصدار.