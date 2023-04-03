مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 12.. أيتن عامر تهدد أحمد مكي لدفع الشيكات

هددت الفنانة ايتن عامر خلال أحداث الحلقة 12 من مسلسل الكبير أوي الحلقة 12 جوني بالسجن اذا لم يدفع شيكات الشرط الجزائي.

الحلقة 12 من مسلسل الكبير أوي 7

وفور إعلان جوني انسحابه من السوشيال ميديا، هددته شروق كلنا سوا والتي تجسدها الفنانة أيتن عامر بالبلاغ عنه وتقديم شيكات الشرط الجزائي بينهم والتي تقدر ب5 ملايين جنيه.

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

مسلسل الكبير أوي 7 يضم عددا كبيرا من نجوم الكوميديا علي راسهم الفنان أحمد مكي بالاضافة الي رحمة أحمد فرج، محمد سلام، هشام إسماعيل، كما ضم المسلسل عددا من نجوم الشرف أبرزهم لورديانا التي قامت دور عروسة الكبير وأيتن عامر التي جسدت دور البلوجر شروق وأحمد السقا والذي ظهر بشخصيتة وعلاء مرسي بدور مختطف مربوحة وأوتاكا سائق تاكسي والفنانة نور اللبنانية في دور استشارية العلاقات الزوجية.