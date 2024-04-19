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دراما المتحدة

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من المسجد الشرقي في المنوفية

كتب:

منى صلاح
11:56 ص | الجمعة 19 أبريل 2024
شعائر صلاة الجمعة

شعائر صلاة الجمعة

تقدم «الوطن» بثًا مباشرًا لشعائر صلاة الجمعة من المسجد الشرقي بمحافظة المنوفية، التي تنقلها القناة الأولى على الهواء.

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بقلم منى صلاح