بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من المسجد الشرقي في المنوفية كتب: منى صلاح 11:56 ص | الجمعة 19 أبريل 2024 شعائر صلاة الجمعة تقدم «الوطن» بثًا مباشرًا لشعائر صلاة الجمعة من المسجد الشرقي بمحافظة المنوفية، التي تنقلها القناة الأولى على الهواء. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب بمحافظة القاهرة «الأوقاف» تعلن نقل شعائر صلاة الجمعة القادمة من مسجد السيدة زينب بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد «التلفزيون» بالقاهرة شعائر صلاة الجمعة صلاة الجمعة المسجد الشرقي بث صلاة الجمعة بقلم منى صلاح