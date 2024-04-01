«الأوقاف» تعلن نقل شعائر صلاة الجمعة القادمة من مسجد السيدة زينب

أعلن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نقل شعائر صلاة الجمعة القادمة من مسجد السيدة زينب رضي اللّه عنها، بمناسبة افتتاحه بعد تطويره.

نقل شعائر صلاة الجمعة القادمة من مسجد السيدة زينب

ووجه وزير الأوقاف الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على اهتمامه ببناء المساجد عمومًا، ومساجد آل البيت خاصة، مشيدًا بالتطور الهائل في عمارة بيوت الله تعالى.

وأوضح وزير الأوقاف، في تصريحات سابقة، أن عدد المساجد التي تم إنشاؤها أو تجديدها أو تطويرها في فترة رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي يبلغ حوالي 11887 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 18 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار التطوير المستمر للمساجد وتوفير بيئة مناسبة لأداء العبادة.

اهتمام مصر بعمارة المساجد

وتابع وزير الأوقاف « اهتمام مصر بعمارة المساجد يعكس اهتمامها الكبير بتعزيز الأنشطة الدعوية والقرآنية، وكل ذلك يسهم في بناء جو من التقوى والتأمل في أروقة بيوت الله عز وجل، مؤكدا أن افتتاح مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) جاء بعد افتتاح مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) ومسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) ومسجد السيدة فاطمة النبوية (رضي الله عنها) ومسجد السيدة رقية (رضي الله عنها).